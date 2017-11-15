تحت رعاية مساعدة مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية للبنات الدكتورة آمنة بنت محمد صالح الغامدي أقامت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسكري صاحبه إقامة محاضرات طبية تثقيفية عن المرض استهدف منسوبات وطالبات مكة .
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري والذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام .
من جهتها أوضحت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة رضية بنت صالح الخطابي أن المعرض اشتمل على العديد من مشاركات المدارس من خلال المجسمات واللوحات والأعمال التثقيفية عن مرض السكري وأعراضه وطرق الوقاية منه , مصحوباً بمحاضرات طبية توعوية قدمتها كل من مديرة القسم النسائي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة الدكتورة ابتسام المنيعي , والدكتورة بثينة محمد عبدالشكور , والدكتورة هالة فوزي محمد كامل , والدكتورة نجوى عبدالكبير بنتن , وقد تلخصت محاورها في جوانب مهمة عن المرض ومضاعفاته , ومسبباته , وطرق الوقاية منه وعلاجه , بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحالات المصابة , وحالات الإغماء التي قد تحدث في مدارسنا والطرق الصحيحة في التعامل معها بشكل طبي يضمن سلامة الجميع .
وقدمت الخطابي شكرها الجزيل لكل من شارك وساهم في إنجاح الفعالية وخروجها بالمظهر اللائق بما يحقق الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه المناسبات التوعوية التي تخدم المجتمع المدرسي والأسر على حدٍ سواء .