وقع مكتب التعليم بشرق مكة عقد شراكة مع إدارة الجودة الشاملة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
وقد وقع العقد مدير المكتب الأستاذ ابراهيم الثقفي وممثل الجودة الشاملة المشرف التربوي الأستاذ ياسر الثبيتي عضو اللجنة وحضور المساعد للشؤون التعليمية بمكتب شرق مكة الأستاذ سالم الفاهمي .
وتقوم منهجية عقد الشراكة بين الطرفين على توزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات وتحديد الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة بين الطرفين وفق الأنظمة المعمول بها .
ويهدف عقد الشراكة الموقع بين الجانبين إلى التعاون التام بين الجهتين بما يكفل خدمة الميدان التربوي .
وتضمن عقد الشراكة التعاون في التعليم ؛ التدريب والتأهيل؛ البرامج العامة وإعداد خطة عامه تخدم العملية التعليمية ؛والاستفادة من المشرفين بالمكتب وإقامة البرامج التعليمية والتدريبية المشتركة وتنسيق الدورات المشتركة التي تخدم الميدان بشكل أكبر وترشيح منسوبي المكتب لجوائز التميز على مستوى الإدارة والوزارة.