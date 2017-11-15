افتتح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة طلال الحربي فصل الموهوبين والعيادة الصحية بابتدائية البراء بن مالك .
والتقى الحربي والحضور بطلاب فصل الموهوبين بالصف الرابع وكذلك فصلي الموهوبين الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي الذين تم افتتاحهما خلال العامين السابقين واستمع لهم في أحاديث أبوية تربوية .
وأشاد الحربي بدور إدارة الموهوبين والتجهيزات المدرسية وإدارة المدرسة في تجهيز الفصول وتهيئتها للطلاب الموهوبين ودعمها بما تحتاجه لتلبي احتياجات الموهوبين لأن ينمُّو موهبتهم وتعطيهم مساحة أكبر للتفكير والحوار مشيراً إلى وجود مناهج إثرائية متعلقة بالمواد الدراسية تتسم بالعمق والتحدي لقدرات الطلاب الموهوبين، وتكون ملهمة ومحفزة على الإبداع والابتكار عادًّا ذلك مسؤولية المدرسة وإدارة الموهوبين في توفير ماتحتاجه هذه الفصول ، ونوه أن فتح هذه الفصول إحدى مبادرات الوزارة لتنمية الموهبة وإعداد جيل واعد لأن يكونوا بناة المجتمع في المستقبل .
كما افتتح الحربي العيادة الصحية بالمدرسة وأطلع على محتوياتها والخدمات التي تقدمها للطلاب منوهاً بأهمية متابعة الطلاب صحياً لأنه ينعكس إيجابياً على أداءه داخل المحضن التربوي موجهاً شكره لقائد المدرسة فوزي الزهراني ومنسوبي المدرسة على مايبذلونه ويقدمونه لأبنائهم الطلاب .
رافق المساعد في جولته كل من مدير إدارة الموهوبين بتعليم مكة الدكتور محمد رواس ومدير مكتب تعليم غرب مكة محمد الجابري وعدد من المشرفين التربويين .