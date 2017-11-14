دعت وزارة التعليم شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين الترشح للتدريس والإشراف بالأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج وعدد من الدول، لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1440/1439هـ. وحددت الوزارة آخر موعد للترشيح يوم الخميس 24 / 4 / 1439هـ وذلك وفقا للضوابط واجراءات الترشيح ولن ينظر فيما يصل بعد هذا التاريخ. وأكدت الوزارة أنه لا بد أن تتوافر في المرشحين بعض الضوابط، أبرزها أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل عمره عن 30 عاما، ولا يزيد على 50 للمعلم، أما المشرف والقائد فلا يقل عمره عن 35 عاما ولا يزيد عن 55، ولا تقل خدمته عن 6 سنوات للمعلم والقائد، أما المشرف فلا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون المرشح متزوجا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يكون طرفا في قضية، وأن يتمتع باللياقة الصحية وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو عقوبة خلال آخر 3 سنوات. وأن يؤدي المرشح الاختبار المهني بالمركز الوطني للقياس ، وأ يجتاز المقابلة للمرشحين بإدارات التعليم وألا يكون قد سبق له الايفاد، وأن لا يكون قد عمل خارج المملكة موفدا من وزارة التعليم وأن لا يكون قبد اعتذر عن اكمال المدة النظامية وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المركزية للإيفاد بالوزارة، وحصوله على 70%من درجة المقابلة.
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“التعليم” تدعو شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين الترشح للتدريس بالخارج للعام الدراسي القادم
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير
دعت وزارة التعليم شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين الترشح للتدريس والإشراف بالأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج وعدد من الدول، لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1440/1439هـ. وحددت الوزارة آخر موعد للترشيح يوم الخميس 24 / 4 / 1439هـ وذلك وفقا للضوابط واجراءات الترشيح ولن ينظر فيما يصل بعد هذا التاريخ. وأكدت الوزارة أنه لا بد أن تتوافر في المرشحين بعض الضوابط، أبرزها أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل عمره عن 30 عاما، ولا يزيد على 50 للمعلم، أما المشرف والقائد فلا يقل عمره عن 35 عاما ولا يزيد عن 55، ولا تقل خدمته عن 6 سنوات للمعلم والقائد، أما المشرف فلا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون المرشح متزوجا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يكون طرفا في قضية، وأن يتمتع باللياقة الصحية وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو عقوبة خلال آخر 3 سنوات. وأن يؤدي المرشح الاختبار المهني بالمركز الوطني للقياس ، وأ يجتاز المقابلة للمرشحين بإدارات التعليم وألا يكون قد سبق له الايفاد، وأن لا يكون قد عمل خارج المملكة موفدا من وزارة التعليم وأن لا يكون قبد اعتذر عن اكمال المدة النظامية وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المركزية للإيفاد بالوزارة، وحصوله على 70%من درجة المقابلة.
دعت وزارة التعليم شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين الترشح للتدريس والإشراف بالأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج وعدد من الدول، لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1440/1439هـ. وحددت الوزارة آخر موعد للترشيح يوم الخميس 24 / 4 / 1439هـ وذلك وفقا للضوابط واجراءات الترشيح ولن ينظر فيما يصل بعد هذا التاريخ. وأكدت الوزارة أنه لا بد أن تتوافر في المرشحين بعض الضوابط، أبرزها أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل عمره عن 30 عاما، ولا يزيد على 50 للمعلم، أما المشرف والقائد فلا يقل عمره عن 35 عاما ولا يزيد عن 55، ولا تقل خدمته عن 6 سنوات للمعلم والقائد، أما المشرف فلا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون المرشح متزوجا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يكون طرفا في قضية، وأن يتمتع باللياقة الصحية وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو عقوبة خلال آخر 3 سنوات. وأن يؤدي المرشح الاختبار المهني بالمركز الوطني للقياس ، وأ يجتاز المقابلة للمرشحين بإدارات التعليم وألا يكون قد سبق له الايفاد، وأن لا يكون قد عمل خارج المملكة موفدا من وزارة التعليم وأن لا يكون قبد اعتذر عن اكمال المدة النظامية وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المركزية للإيفاد بالوزارة، وحصوله على 70%من درجة المقابلة.
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