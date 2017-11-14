وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قطاعات التعليم العام والجامعي بأهمية تفعيل اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف يوم الأحد 1439/3/22هـ وذلك بتنظيم عدد من البرامج التوعوية ، والفعاليات والأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى التوعية بأهمية النزاهة وترسيخ مفاهيمها في المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة النزاهة بين الأوساط التعليمية والتربوية وفي نفوس الطلاب ، ودعا التعميم الذي وجهه معالي الوزير للقطاعات، إلى استثمار الإذاعة المدرسية ، وحصص النشاط الطلابي ، وإقامة المعارض التوعوية المعززة لقيم النزاهة في المجتمع ، وعمل اللوحات الجدارية في مدارس التعليم العام، ودعم أنشطة أندية نزاهة في الجامعات والكليات ، والاستفادة من المنشورات التوعوية المتاحة على موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد www.nazaha.gov.sa
وكانت وزارة التعليم ممثلة في إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات ، والأندية الطلابية في الجامعات قد دأبت على الاحتفاء والمشاركة في هذا اليوم من كل عام ، انطلاقاً من أهمية التوعية بالأخطار المجتمعية الجسيمة للفساد باعتباره أحد معطلات التنمية في المملكة ، وتأكيداً لجهود المملكة في مكافحة الفساد وتوقيعها لعدد من الاتفاقيات الدولية التي يأتي أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في العام 2004م ، إضافة إلى قيام المملكة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2011م وربطها بمقام خادم الحرمين الشريفين ، والتي انبثق عنها إنشاء عدد من الأجهزة الرقابية في قطاعات ومؤسسات الدولة .
وزير التعليم يوجه الإدارات التعليمية والجامعات للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير
وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قطاعات التعليم العام والجامعي بأهمية تفعيل اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف يوم الأحد 1439/3/22هـ وذلك بتنظيم عدد من البرامج التوعوية ، والفعاليات والأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى التوعية بأهمية النزاهة وترسيخ مفاهيمها في المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة النزاهة بين الأوساط التعليمية والتربوية وفي نفوس الطلاب ، ودعا التعميم الذي وجهه معالي الوزير للقطاعات، إلى استثمار الإذاعة المدرسية ، وحصص النشاط الطلابي ، وإقامة المعارض التوعوية المعززة لقيم النزاهة في المجتمع ، وعمل اللوحات الجدارية في مدارس التعليم العام، ودعم أنشطة أندية نزاهة في الجامعات والكليات ، والاستفادة من المنشورات التوعوية المتاحة على موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد www.nazaha.gov.sa
وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قطاعات التعليم العام والجامعي بأهمية تفعيل اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف يوم الأحد 1439/3/22هـ وذلك بتنظيم عدد من البرامج التوعوية ، والفعاليات والأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى التوعية بأهمية النزاهة وترسيخ مفاهيمها في المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة النزاهة بين الأوساط التعليمية والتربوية وفي نفوس الطلاب ، ودعا التعميم الذي وجهه معالي الوزير للقطاعات، إلى استثمار الإذاعة المدرسية ، وحصص النشاط الطلابي ، وإقامة المعارض التوعوية المعززة لقيم النزاهة في المجتمع ، وعمل اللوحات الجدارية في مدارس التعليم العام، ودعم أنشطة أندية نزاهة في الجامعات والكليات ، والاستفادة من المنشورات التوعوية المتاحة على موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد www.nazaha.gov.sa
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