عقد قسم الرياضيات بالادارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة إجتماعه الأول للعام الدراسي الحالي وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتب التعليم جنوب المدينة ، حيث أفتتح الأستاذ :ثابت فخر الدين جنيد مدير المكتب اللقاء بكلمة رحب فيها بالمشرفين التربويين وتناول فيها أهمية عقد مثل هذه اللقاءات ودورها في إثراء العملية التربوية والتعليمية، ثم رحب بعد ذلك رئيس قسم الرياضيات بتعليم المدينة الدكتور حامد المغذوي بالمشرفين التربويين المنضمين حديثا للقسم ، بعد ذلك قدم كلا من رئيس القسم والمشرف التربوي الأستاذ : عطاالله الصاعدي نبذه عن دور المشرف التربوي في منظومة قيادة الإداء الاشرافي والمدرسي وماهي الاهم المؤشرات والأعمال المطلوبه من مشرف الرياضيات ، ثم تناول المشرف التربوي الأستاذ : صلاح المحمدي بعض الاستراتيجيات والطرق التي تساعد المعلمين في التفلب على الصعوبات التي تواجههم أثناء تدريس الرياضيات ، كما قدم المشرف التربوي الأستاذ: منصور البلادي نبذه تعريفية بمصطلح (البراعة الرياضية) وأهم مكوناته وكيفية توظيفه في مقرر الرياضيات والدور المطلوب من المعلم والمشرف التربوي فيه،
إجتماع قسم الرياضيات بتعليم المدينة
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