عُقِد مساء اليوم الاثنين الموافق 24 / 2 / 1439هـ اللقاء الفصلي الذي يجمع المعلمين بأولياء أمور الطلاب وذلك في رحاب مدرسة أبوعبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام بحضور قائد المدرسة الأستاذ : عبدالهادي بن سعد القحطاني ، ووكيل المدرسة للشؤون التعليمية والمدرسية الأستاذ : أنور بن محمد الغامدي ، ووكيل المدرسة لشؤون الطلاب الأستاذ : محمد بن غرم الله الغامدي ، والمرشد الطلابي الأستاذ : بدر بن أحمد الغامدي ، والطاقم الإداري والتعليمي ، حضروا جميعاً لهدف واحد وهو مد جسور التواصل بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب من أجل رفع مستوى الطلاب التحصيلي ، وقد شهد اللقاء حضور كثيف من أولياء أمور الطلاب الذين عبَّروا عن شكرهم للمدرسة لعقد مثل هذه اللقاءات .