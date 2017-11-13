برعاية محافظ الكامل الأستاذ عايد بن محمد القحطاني تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برنامج القيادة بالقيم للدكتور عبد الرحمن الغامدي مدير إدارة التدريب يوم الأربعاء 4/ 2/ 1439هـ، فيما يقدم خبير التدريب بإدارة تعليم مكة الأستاذ عبد المحسن السلمي برنامج العمل بالقيم يوم الثلاثاء 10/ 3/ 1439هـ بمقر مركز التدريب التربوي بالكامل.
يأتي ذلك ضمن الشراكة المجتمعية في التدريب، لتقديم سلسلة من البرامج التدريبية تنفذها إدارة التدريب والابتعاث ممثلة بمركز التدريب التربوي بمحافظة الكامل؛ والموجهة لرؤساء الدوائر الحكومية بمحافظة الكامل.
إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة تنفذ عدداً من البرامج التدريبية بمحافظة الكامل
إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة تنفذ عدداً من البرامج التدريبية بمحافظة الكامل
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
برعاية محافظ الكامل الأستاذ عايد بن محمد القحطاني تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برنامج القيادة بالقيم للدكتور عبد الرحمن الغامدي مدير إدارة التدريب يوم الأربعاء 4/ 2/ 1439هـ، فيما يقدم خبير التدريب بإدارة تعليم مكة الأستاذ عبد المحسن السلمي برنامج العمل بالقيم يوم الثلاثاء 10/ 3/ 1439هـ بمقر مركز التدريب التربوي بالكامل.
برعاية محافظ الكامل الأستاذ عايد بن محمد القحطاني تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برنامج القيادة بالقيم للدكتور عبد الرحمن الغامدي مدير إدارة التدريب يوم الأربعاء 4/ 2/ 1439هـ، فيما يقدم خبير التدريب بإدارة تعليم مكة الأستاذ عبد المحسن السلمي برنامج العمل بالقيم يوم الثلاثاء 10/ 3/ 1439هـ بمقر مركز التدريب التربوي بالكامل.
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