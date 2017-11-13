وقّعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإرشاد والتوجيه عقد شراكة غير ربحية مع مرور العاصمة المقدسة اليوم الاثنين 24 / 2 / 1439 هــ بمقر الإدارة بالعزيزية.
ومثّل الإدارة العامة للتعليم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، فيما مثل مرور العاصمة العقيد الدكتور باسم بدري مدير مرور العاصمة المقدسة.
وحضر توقيع الاتفاقية مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم مكة الأستاذ سليمان الفيفي والأستاذ خالدالحارثي مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم مكة والعقيد فوزي الأنصاري من جانب المرور.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الإدارة ومرور العاصمة المقدسة في احداث بيئة تربوية زاخرة بثقافة عالية وسلوك واعٍ بأنظمة السلامة المروية لإتباع أنظمة المرور وتهيئة الفرص المعرفية والمهارية لدعم الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم المجتمع التربوي ليكونوا الشريحة المجتمعية القدوة في السلامة والثقافة المرورية لكافة شرائح المجتمع المكي ودعم تحقيق وسائل سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات في سلوكهم القيادي وأثناء ارتيادهم الطرق سيراً على الأقدام.
هذا وقد أشاد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بهذه المبادرات والبرامج والأنشطة التي تُسهم في رفع الوعي لدى الطالب بثقافة المرور والسلامة المروية كونها أصبحت مطلب مُلح وثقافة واجبة ينبغي أن يكون للتعليم دور فاعل في نشرها بين أبنائنا الطلاب في مراحل التعليم ويجب أن يكون هناك شراكة مع الجهة المعنية لتنفيذ القواعد والمهام لأن تجد هذه المبادرة أثرها المرجو في الميدان مشيراً للاستفادة من إمكانات التعليم والاستفادة من حصة النشاط والبرامج المتنوعة ومراكز الأحياء في نشر الثقافة المرورية، وصقل الطالب كونه عنصر فاعل في تفعيل ثقافة السلامة المرورية فضلاً عن كونه قدوة لزملائه الطلاب في حثهم ونصحهم وإرشادهم لماينفعهم في هذا الجانب.
من جانبه عد العقيد باسم البدري، أن هذه المبادرة إسهاماً للدور المجتمعي بين المرور والتعليم في رفع الوعي لدى المجتمع التربوي وما نقدمه لأجل مكة وأبنائها حق علينا، متمنياً أن تُستثمر هذه المبادرة بما ينفع المجتمع سواء على المستوى القريب أو البعيد وأن تكون فاتحة خير لمبادرات أخرى نافعة.
هذا ويتم تنفيذ الشراكة من خلال البرامج والأنشطة والمحاضرات والنشرات التوعوية لغرس قيم وأخلاقيات الاستفادة من أنظمة المرور للطلاب الراغبين في الحصول على تصاريح أو رخصة قيادة داخل مدارس التعليم العام ، بالإضافة للتعريف بقيم وأخلاقيات قائد المركبة الدينية والوطنية داخل مدارس تعليم القيادة وإقامة المحاضرات للقيم الدينية والوطنية الراعية لسلامة السائق والمركبة والممتلكات العامة للمعلمين وسائقي المدارس الأهلية وحرّاس المدارس والطلاب وإشراك دور المساجد من خلال الندوات والمحاضرات لتوعية المجتمع بالثقافة المرورية .
بالإضافة لعمل مقاطع تمثيلية موجهة يقدمها طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية أمام طلاب المرحلة الابتدائية لتدريبهم على مهارات التعامل مع سلامة الطريق أثناء قدومهم وعودتهم من المدرسة ودورات لقادة المدارس وروّاد النشاط والمرشدين في الأنظمة والسلامة المرورية.
كذلك تفعيل تطبيق ” طالب المرور” للأجهزة الذكية للتعريف بالأنظمة والسلامة المرورية وتقديم التغذية الراجعة لتقديم البلاغات والمقترحات لإدارة المرور وتخصيص جوائز نصف سنوية للطلاب والمعلمين الأكثر تفاعلاً .
ومن البرامج أيضاً مجموعة أصدقاء المرور في وسائل التواصل الاجتماعي وجلسات ارشادية وقائية وعلاجية لتفادي تكرار المخالفات المرورية داخل المدرسة لطلاب المخالفات المرورية المتكررة أو الحرجة وزيارات طلابية لمدارس تعليم القيادة وتصميم سلسلة دروس ثقافة مرورية لائقة بقدسية مكة المكرمة لاعتمادها في حصص النشاط الطلابي .
كذلك مبادرة ” المرور المدرسي” وهي عبارة عن مشاركة طلابية مع رجال المرور لتنظيم حركة سير المركبات أثناء وصولها ومغادرتها للمدارس ومبادرة موهوب المرور للتصميم الرقمي لمقاطع الفيديو والصور والنشرات والعبارات الرقمية لترسل لأفراد المجتمع وتقديم شهادة موهوب المرور لجميع الأعمال المميزة ومبادرة فرق الحلول الإبداعية بتكوين فرق من قادة المدارس المتقاربة مكانياً للمشاركة في وضع خطة سير المركبات الأنسب أثناء ساعات القدوم والمغادرة من مواقع المدارس مدعمة بلوحات إرشادية بزمن التقيد بخطة السير ومشروع بطاقة التعليم المرورية تخول لحاملها من منسوبي التعليم المتعاونين الحصول على تخفيض خاص على شركات التنقل العالمية ” كريم / أوبر ، وغيرهما ” ومواقف الأجرة ويتم التنسيق للحصول على مزاياها من قبل إدارة المرور وجهات الخدمة المعنية بحيث تنخفض مزاياها في حال حصول مخالفات مرورية من حامل البطاقة تحفيزاً لتفادي المخالفات ومبادرة فعاليات مجتمعية ربع سنوية تقدم في الأسواق المركزية وأثناء المناسبات المحلية والعالمية للمرور من قبل الطلاب والمعلمين ورجال المرور لتوعية المجتمع بالنشرات والكلمات والمقاطع المعززة لثقافة المرورية بقدسية مكة المكرمة ومبادرة مهارات السلامة المرورية تقدم للسائقين الخاصين بأسر الطلاب وسائقي إدارة التعليم من قبل إدارة المرور وإدارة التوجيه والإرشاد والمعارض المتنقلة بين المدارس تحتوي على عرض أفلام وكتيبات وهدايا رمزية توزع في نهاية البرنامج
تجدر الإشارة إلى أن تعليم مكة ومرور العاصمة المقدسة قد تناولا في وقت سابق ورشة عمل لعدد من المقترحات لخطوط رئيسية لشراكة دائمة بين إدارة التعليم ومرور العاصمة المقدسة.