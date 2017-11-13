عقد المجلس التعليمي لمدارس السجون بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة صباح يوم الاثنين الموافق: 24/ 2/ 1439هـ اجتماعا برئاسة المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي، وبحضور ممثل السجون ملازم أول عبد الله بن رائد السلمي ومدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة الأستاذ فهد الشلوي، وأعضاء المجلس من إدارات التوعية الإسلامية والتوجيه والإرشاد والنشاط الطلابي والقيادة المدرسية، وذلك بقاعة الاجتماعات العامة بإدارة تعليم مكة المكرمة بالعزيزية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها؛ استعراض توصيات الاجتماع السابق، ودور شعبة التأهيل والإصلاح بمدارس السجون، وآلية اختبار النزلاء في مادة القرآن الكريم، وتنمية الذات والتقدير الإيجابي لدى السجين وأساليب تلبية الحاجات النفسية والاجتماعية والتربوية.
إضافةً إلى ذلك تطرّق المجلس للصعوبات التي تواجه النشاط الطلابي داخل السجون، وخطة نشاط مدارس السجون الواقع والمأمول، والصعوبات والعقبات التي تواجه قادة مدارس السجون.
كما بحث المجلس العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور حول ما تم بحثه من موضوعات وأصدر حيالها عددا من القرارات والتوصيات.
من جهته أوضح مدير إدارة تعليم الكبار بإدارة تعليم مكة المكرمة الأستاذ فهد الشلوي أن الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق التعاون بين إدارة السجون وإدارة التعليم لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مدارس السجون، والإسهام في الجانب التعليمي والاصلاحي للدارسين النزلاء وكذلك إقامة الأنشطة المتاحة بالمدارس.
عقد اجتماع المجلس التعليمي لمدارس السجون بتعليم مكة المكرمة للعام الدراسي 1438/ 1439هـ
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
عقد المجلس التعليمي لمدارس السجون بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة صباح يوم الاثنين الموافق: 24/ 2/ 1439هـ اجتماعا برئاسة المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي، وبحضور ممثل السجون ملازم أول عبد الله بن رائد السلمي ومدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة الأستاذ فهد الشلوي، وأعضاء المجلس من إدارات التوعية الإسلامية والتوجيه والإرشاد والنشاط الطلابي والقيادة المدرسية، وذلك بقاعة الاجتماعات العامة بإدارة تعليم مكة المكرمة بالعزيزية.
عقد المجلس التعليمي لمدارس السجون بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة صباح يوم الاثنين الموافق: 24/ 2/ 1439هـ اجتماعا برئاسة المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي، وبحضور ممثل السجون ملازم أول عبد الله بن رائد السلمي ومدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة الأستاذ فهد الشلوي، وأعضاء المجلس من إدارات التوعية الإسلامية والتوجيه والإرشاد والنشاط الطلابي والقيادة المدرسية، وذلك بقاعة الاجتماعات العامة بإدارة تعليم مكة المكرمة بالعزيزية.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/252847/