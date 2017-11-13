نفذت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٢/٢٤ برنامج نظافة مكة مسؤوليتي ( مكة تستاهل٦) أحد برامج النشاط الطلابي بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة والذي يهدف إلى توعية الطلاب بالنظافة وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع والأمة .
حيث قام مجموعة من طلاب المسار الاجتماعي ( فريق العمل التطوعي ) بنظافة حديقة الحي بالنواربة .
وكان ذلك بتوجيه مباشر من قائد المدرسة أ / طه الجفري و بإشراف رائد النشاط أ /صالح السلمي والمرشد الصحي أ / مساعد الرفاعي .
مدرسة زمزم الابتدائية بمكة تنفذ برنامج ( مكة تستاهل ٦)
مدرسة زمزم الابتدائية بمكة تنفذ برنامج ( مكة تستاهل ٦)
صحيفة التعليم : مكة المكرمة
نفذت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٢/٢٤ برنامج نظافة مكة مسؤوليتي ( مكة تستاهل٦) أحد برامج النشاط الطلابي بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة والذي يهدف إلى توعية الطلاب بالنظافة وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع والأمة .
نفذت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٢/٢٤ برنامج نظافة مكة مسؤوليتي ( مكة تستاهل٦) أحد برامج النشاط الطلابي بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة والذي يهدف إلى توعية الطلاب بالنظافة وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع والأمة .
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