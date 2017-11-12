أطلقت إدارة نشاط الطُّلاب بتعليم تبوك صباح اليوم (الأحد) مإسابقة الأوبريت المدرسي للمرحلة المتوسطة،وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم وتستمر لمدة خمسة أيام. وأوضح مدير إدارة نشاط الطُلاب بتعليم تبوك د. عبدالله بن صالح الحارثي “أن المسابقة يُشارك فيها أكثر من 600 طالب تم تدريبهم من قبل رواد النشاط في مدارسهم” ، مشيراً إلى أن المسابقة اشترطت أن يكون النص المُقدم باللغة العربية الفصحى ، وأن يكون متضمناً لاسم منطقة تبوك ويتناول البعد التاريخي والحضاري والاجتماعي لهذه المنطقة العريقة ،وأن يعتمد على الحس الوطني والمنجز التنموي والحضاري للمملكة وتخضع المسابقة للجنة تحكيم مكونة من إدارة نشاط الطلاب و إدارة الإشراف التربوي، مؤكداً أنه سيتم تكريم المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.
إنطلاق مسابقة الأوبريت المدرسي للمرحلة المتوسطة بتعليم تبوك
إنطلاق مسابقة الأوبريت المدرسي للمرحلة المتوسطة بتعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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