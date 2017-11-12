أقامت مدرسة الإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بإسكان الحرس الوطني بجدة احتفالية لتكريم معلم التربية الفنية بالمدرسة والفنان الفوتوغرافي بالإعلام التربوي بتعليم جدة الأستاذ عبدالرحمن الحسني بأحد الإستراحات حيث
قدم مدير المدرسة الشيخ هادي القحطاني والمعلمون درعا تذكاريا بالإضافة للهدايا التذكارية من زملائه بمناسبة تقاعده المبكر.
تكريم الفنان الفوتوغرافي عبدالرحمن الحسني
تكريم الفنان الفوتوغرافي عبدالرحمن الحسني
صحيفة التعليم الإلكترونية: جدة
أقامت مدرسة الإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بإسكان الحرس الوطني بجدة احتفالية لتكريم معلم التربية الفنية بالمدرسة والفنان الفوتوغرافي بالإعلام التربوي بتعليم جدة الأستاذ عبدالرحمن الحسني بأحد الإستراحات حيث
أقامت مدرسة الإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بإسكان الحرس الوطني بجدة احتفالية لتكريم معلم التربية الفنية بالمدرسة والفنان الفوتوغرافي بالإعلام التربوي بتعليم جدة الأستاذ عبدالرحمن الحسني بأحد الإستراحات حيث
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