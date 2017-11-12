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انطلقت صباح اليوم في مدرسة عون بن الحارث مبادرة مؤسسة مسك الخيرية ” كلنا أونلاين ” للتوعية بمخاطر الإنترنت وذلك بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي ومدير عام البرامج التربوية بوزارة التعليم فهد الدجين وعدد من مديري الإدارات ومكاتب التعليم بجدة وطلاب المدرسة ومعلميها .
وأكد الثقفي خلال تدشينه للمبادرة أن هذا هو زمن الانترنت وأن ماجاءت به التقنية يجب أن يتم التعامل معها باحترافية خاصة من قبل ثروات الوطن ومستقبله وهم الطلاب والطالبات وأنه يقع على عاتق المعلم والمعلمة تثقيفهم بهذا الجانب مقدما الشكر والعرفان لمؤسسة مسك الخيرية على جهودها في مختلف المجالات ومنها مجال التعليم مثمنا لوزارة التعليم اختيار تعليم جدة من ضمن الإدارات التي ستطبق هذا البرنامج الرائد مشيرا بأن البرنامج يستهدف ٥٥ مدرسة منها ٢٨ ابتدائية ومتوسطة بنين و ٢٧ مدرسة بنات .
وكان حفل التدشين قد تضمن عددا من الفقرات الخطابية والشعرية والتي صبت في قالب واحد وهو أهمية الاستخدام الآمن للإنترنت وأمن المعلومات وترسيخ ذلك في فكر الطالب والطالبة .
من جهته ذكر مدير عام البرامج التربوية بوزارة التعليم الدكتور فهد الدجين أن البرنامج أتى بتوجيه من سمو ولي العهد بشراكة ثلاثية مع شركة قوقل ومسك الخيرية ووزارة التعليم مشيرا بأن الوزارة قامت بمراجعة المحتوى العلمي وتوافقه مع سياسة البرامج التربوية لتوعية طلاب المرحلة العليا الابتدائية والمرحلة المتوسطة بحيث يتم تقديم البرنامج بشكل مشوق .
وفِي ختام الحفل قام الثقفي والدجين بجولة داخل مدرسة عون بن الحارث شملت الفصول الدراسية وتدشين قاعة مصادر التعلم بالمدرسة التي قدم قائدها عادل السمراني نبذة عن إنجازاتها خلال الجولة