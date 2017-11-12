وقّعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية شفاء بالعاصمة المقدسة اليوم الأحد الموافق: 23/ 2/ 1439هـ بمكتب المدير العام بالإدارة، حيث مثل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مدير عام التعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، فيما مثل جمعية شفاء رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبد الله طيب.
وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من الجانبين في تأسيس برنامج خاص لرعاية الطلاب والطالبات المصابين بداء السكري في مدارس مكة المكرمة، كما تهدف الاتفاقية لتوفير احتياج الطلاب والطالبات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الاستشارات اللازمة والدعم الاجتماعي للطلاب والطالبات المصابين بداء السكر ي وأسرهم، وتقديم الخدمة الطبية عبر المراكز الطبية المرخّصة من الشؤون الصحية.
وأكدّ الحارثي أنّ من أهم أوليات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الاهتمام بأبنائنا الطلاب والطالبات من جميع النواحي، وفي مقدمتها الرعاية الصحية اللازمة التي تؤهلهم لتلقي تعليمهم في جوٍّ صحيّ سليم، وما هذه الشراكة الصحية المجتمعية مع الإخوة في جمعية ” شفاء ” إلا دليل اهتمام بفئة عزيزة من طلابنا وطالباتنا الذين تعرضوا لداء السكري، لِنُسهم معهم مساهمة فاعلة في دعمهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم ولأسرهم.
وشكر المدير العام رئيس مجلس إدارة شفاء الدكتور خالد بن عبد الله طيب وزملائه على مبادرتهم وتعاونهم في توقيع هذه الشراكة المجتمعية الصحية مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لرعاية أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، خاصة وأن هذه الاتفاقية ستشمل جميع مدارس البنين والبنات في مكة المكرمة.
شراكة مجتمعية بين ” تعليم مكة” و” شفاء ” لرعاية الطلاب والطالبات المصابين بداء السكري
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
وقّعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية شفاء بالعاصمة المقدسة اليوم الأحد الموافق: 23/ 2/ 1439هـ بمكتب المدير العام بالإدارة، حيث مثل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مدير عام التعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، فيما مثل جمعية شفاء رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبد الله طيب.
وقّعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية شفاء بالعاصمة المقدسة اليوم الأحد الموافق: 23/ 2/ 1439هـ بمكتب المدير العام بالإدارة، حيث مثل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مدير عام التعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، فيما مثل جمعية شفاء رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبد الله طيب.
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