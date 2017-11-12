بشراكة مجتمعية مع مستشفى ضرما ومركز صحي جو نفذت اليوم الأربعاء الماضي الموافق 19/2/1438 في ابتدائية العماير التابعة لمكتب تعليم ضرما محاضرة توعوية ضمن فعاليات أسبوع صحة الأسنان ألقتها الدكتورة : هيفاء العبيدي بحضور الممرضة سارة العتيبي وذلك بهدف تعزيز الوعي بصحة الأسنان وبأهمية الاعتناء والمداومة على تفريش الأسنان ثلاث مرات يوميا مهما كان العمر وذلك من خلال عمل برنامج متكامل عن أهمية نظافة الأسنان والمحافظة عليها من خلال العادات السليمة للعناية بها وزيارة طبيب الأسنان كل ست أشهر وفي نهاية اللقاء كشفت الدكتورة هيفاء على جميع الطالبات
أسبوع صحة الأسنان في ابتدائية العماير
لا يوجد وسوم
0 83
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/252782/