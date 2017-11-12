تلقى مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان عبد الله الطعيسي خطاب شكر وعرفان من مدير عام مركز المبادرات النوعية المشرف العام على مكاتب وفاء الدكتور أحمد بن عبد الله قران موصلاً شكره إلى مدير مكتب وفاء بتعليم الرس الأستاذ ثامر العوفي والعاملين معه على الجهود في دعم وتحفيز المستهدفين لتحقيق أهداف المكتب، مشيراً إلى قرار معالي الوزير المتضمن تأسيس مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين.
كما بنى شكره على عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات مكتب وفاء بإدارة التعليم والخدمات النوعية التي قُدمت لهم خلال الفصل الدراسي 1437-1438هـ بمشاركة القطاعين العام والخاص بعد إعداد التقرير الشامل عن أعمال مكاتب وفاء في إدارات التعليم.
تعليم الرس يتلقى شكر مركز المبادرات النوعية
تعليم الرس يتلقى شكر مركز المبادرات النوعية
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
تلقى مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان عبد الله الطعيسي خطاب شكر وعرفان من مدير عام مركز المبادرات النوعية المشرف العام على مكاتب وفاء الدكتور أحمد بن عبد الله قران موصلاً شكره إلى مدير مكتب وفاء بتعليم الرس الأستاذ ثامر العوفي والعاملين معه على الجهود في دعم وتحفيز المستهدفين لتحقيق أهداف المكتب، مشيراً إلى قرار معالي الوزير المتضمن تأسيس مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين.
تلقى مدير التعليم بمحافظة الرس سليمان عبد الله الطعيسي خطاب شكر وعرفان من مدير عام مركز المبادرات النوعية المشرف العام على مكاتب وفاء الدكتور أحمد بن عبد الله قران موصلاً شكره إلى مدير مكتب وفاء بتعليم الرس الأستاذ ثامر العوفي والعاملين معه على الجهود في دعم وتحفيز المستهدفين لتحقيق أهداف المكتب، مشيراً إلى قرار معالي الوزير المتضمن تأسيس مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين.
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