ترأس سعادة مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي مؤخراً الاجتماع الأول للجنة مؤشرات الأداء بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ حمد الناصر والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ خزعل العصيمي وجميع الأعضاء بقسمي البنين والبنات، وقد استفتح الاجتماع بكلمة من أمين إدارة التعليم الأستاذ فهد السلمان رحب فيها بالحضور وأوضح النقاط المطروحة للمناقشة، بعد ذلك تمت مقارنة الأداء الفعلي لمؤشرات الأداء لعامين دراسين 1436/ 1437هـ 1437/ 1438هـ ومقارنتها وتحليلها من قبل مشرفة الأمانة شريفة العقيل ومشرف الأمانة أحمد الفهيد، ثم تحدث مدير التعليم مشيراً إلى أهمية مؤشرات الأداء بكونها أداة فعّالة للتحقق من مدى تحقيق الأهداف، وتشخيصها للواقع لمعرفة مدى البعد أو القرب عن الهدف، مؤكداً على وجوب التعرف على الأسباب التي أدت إلى الانخفاض النسبى لبعض المؤشرات بعد تشخيص الواقع الحقيقي للانطلاق للعلاج والتصحيح؛ للوصول إلى أفضل النتائج، وأهاب مدير التعليم بكافة الأقسام بالعمل الجاد والدؤوب للوصول إلى مستويات مرتفعة تعكس التميز الذي تحضى به إدارة تعليم الزلفي مقدماً شكره للجميع ومباركاً الثقة التي حضيت بها مشرفة الأمانة شريفة العقيل من قبل الوزارة باختيارها رئيساً للفريق الخامس لتطوير مؤشرات الأداء على مستوى المملكة، بعد ذلك أتيحت الفرصة للمدخلات من قبل الأعضاء لتوضيح ما يتعلق بالمؤشرات ومستوى الأداء.
الطريقي يترأس اجتماع لجنة مؤشرات الأداء بتعليم الزلفي
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