فعلت إدارة التدريب التربوي للبنات بتعليم عسير المبادرة الوطنية لتطوير المدارس، بحضور مديرات الإدارات التعليمية ، وعدد من المشرفات التربويات.
وأوضحت مديرة وحدة البرنامج الأستاذة بهية الحفظي، أن المبادرة تهدف إلى تحسين البيئة المدرسية ، وجعلها جاذبة عن طريق تخصيص مساحة خضراء مزروعة، وربطها بمادة العلوم لتسهم في الارتقاء بالمستوى التحصيلي للطالبات، وتوظيف المقررات الدراسية بالحياة الواقعية ، مشيرة إلى أن فريق العمل مكون من مشرفات الوحدة، وقائدات المدارس المختارة وعدد من الإدارات المساندة، وتشمل ثلاث مراحل تنفيذ أساسية وتتطور حسب المراحل الدراسية الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية بما يتوافق مع منهج العلوم المدرسي.
من جانبها أبانت الأستاذة فاطمة البسامي ” عضو فريق المبادرة ” ، إلى أن المبادرة لها عدة أهداف تفصيلية من أبرزها تحقيق رؤية ٢٠٣٠ والتحول الوطني، وتحسين أداء المجتمع المدرسي في تفعيل مجتمعات التعلم المهنية، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو البيئة، والمحافظة على الممتلكات العامة وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، إضافة إلى تحفيز الطالبات على العمل الجماعي .