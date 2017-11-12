وجه مكتب التعليم بخميس مشيط , قادة المدارس بتفعيل ضوابط وإجراءات الأمن والسلامة في كافة مدارس المحافظة .
وأوضح مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية أ. معيض آل عمير ، أنه يجب على المدارس التقيد بتعليمات الأمن والسلامة ، والالتزام بإرشادات وإجراءات الدفاع المدني ، من منطلق الحرص على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس ، وتحقيقا لبيئة آمنة بما يحفظ سلامتهم داخل المبنى ، منوها بعدم إحداث أي حواجز أو فواصل ، أو تمديدات كهربائية إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات ذات العلاقة ، وعدم إغلاق مخارج الطوارئ ، والاهتمام بتدريب الطلاب على خطط الإخلاء بصفة دورية ، وتعبئة استمارة السلامة في برنامج ” نور ” ، إضافة إلى إبلاغ إدارة الأمن والسلامة في حالة وجود أي خطر يهدد سلامة المبنى المدرسي ومرتاديه أو وجود أعطال في وسائل السلامة .
وأبان آل عمير ، أنه سيتم التأكد من التقيد بإجراءات السلامة المدرسية من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها المشرفين خلال الزيارات الميدانية .