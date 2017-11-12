دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، مشروع التحول الإلكتروني إحدى مبادرات تقنية المعلومات ، والتي نفذها مكتب تعليم البنات بخميس مشيط .
وأشاد آل كركمان بهذه المبادرة ، واعتبرها نقلة نوعية للمكتب ، مؤكداً على ضرورة التدريب عليها لتصبح نظاماً معمولاً به في كافة قطاعات تعليم المنطقة ، ليحقق تعليم عسير بذلك إنجازاً فريداً متميزاً على المستوى الوزاري ولتسهم في إحداث تحولات توافق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
من جهتها أوضحت مديرة مكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذة فريال السراح ، أنه تم توظيف الإمكانات المتاحة لتحقيق مخرجات مجودة ، تمثلت في تحقيق حلم تحويل العمل الورقي إلى عمل إلكتروني ، عن طريق تكوين فرق عمل ووضع خطط مقننة .