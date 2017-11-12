اختتم يوم الخميس الماضي الموافق ٢٠/ صفر / ١٤٣٩ هـجرية تدريب الدفعة الأولى لبرنامج التطوير المهني لمشرفي ومعلمي مادة اللغة الانجليزية ( المرحلة الثالثة ) في منطقة القصيم والذي تشرف عليه الإدارة العامة للتدريب والابتعاث ( بنات – بنين ) بالتعاون مع الادارة العامة للإشراف التربوي .
تم من خلاله تدريب المدربين المركزيين من مشرفي مادة اللغة الإنجليزية على الحقائب المركزية التي قام بإعدادها فريق خبراء التطوير المهني للمشروع الإستراتيجي للغة الإنجليزية من مشرفي ومشرفات مادة اللغة الإنجليزية من إدارات تعليم عدة .
وقد سبق ذلك في الشهر الماضي التدريب على مهارات تدريب المدربين ( تيسير التدريب ) والتي قدمها خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية من باب التعاون والشراكة بين السفارة الأمريكية بالرياض وبين وزارة التعليم وذلك لتطوير المهارات التدريبية للمدربين المركزيين.
وسوف يقوم المدربون المركزيون بتدريب زملائهم مشرفي مادة اللغة الإنجليزية في إدارات ومكاتب التعليم ومن ثم يقوم الجميع بتدريب المعلمين في الميدان تحت إشراف ومتابعة المدربين المركزيين الذي سبق تدريبهم على الحقائب المركزية بالوزارة.