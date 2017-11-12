اختُتمت في ملاعب التعليم بمحافظة الرس يوم الأربعاء الماضي 1439/12/17هـ التصفيات المؤهلة للمهرجان المدرسي الثاني للرياضة المدرسية بتأهل فريق تعليم الرس بعد حصوله على المركز الأول في مجموع المسابقات الرياضية والتي تنوعت بين العاب القوى والجمباز وكره اليد وكرة القدم والمهارات الفردية.
وقد استمرت المنافسات خلال الأسبوع الماضي بتنظيم ناجح ولجان مكلفة عملت على مدار الأيام الماضية وتوَّج الاستاذ سليمان السحيم مساعد مدير تعليم الرس للشؤون التعليمية فريق تعليم الرس بالبطولة ومن ثم تأهله إلى التصفيات النهائية للمهرجان المدرسي الثاني للرياضة وتم تكريم الفرق بالميداليات التقديرية, كما تم أيضا تكريم جميع اللجان والحكام الذين عملوا على مدى ايام البطولة .
يًذكر أن البطولة التي افتتحت مطلع هذا الأسبوع؛ شاركت فيها ست ادارات تعليمية هي: إدارة القصيم وحائل والبكيرية والزلفي والمهد بالإضافة إلى الرس. وأقيمت بنظام التصفيات بحيث يتأهل الفائز منها إلى التصفيات النهائية للمهرجان المدرسي للرياضة المدرسية على مستوى الوزارة.
وقد استمرت المنافسات خلال الأسبوع الماضي بتنظيم ناجح ولجان مكلفة عملت على مدار الأيام الماضية وتوَّج الاستاذ سليمان السحيم مساعد مدير تعليم الرس للشؤون التعليمية فريق تعليم الرس بالبطولة ومن ثم تأهله إلى التصفيات النهائية للمهرجان المدرسي الثاني للرياضة وتم تكريم الفرق بالميداليات التقديرية, كما تم أيضا تكريم جميع اللجان والحكام الذين عملوا على مدى ايام البطولة .
يًذكر أن البطولة التي افتتحت مطلع هذا الأسبوع؛ شاركت فيها ست ادارات تعليمية هي: إدارة القصيم وحائل والبكيرية والزلفي والمهد بالإضافة إلى الرس. وأقيمت بنظام التصفيات بحيث يتأهل الفائز منها إلى التصفيات النهائية للمهرجان المدرسي للرياضة المدرسية على مستوى الوزارة.