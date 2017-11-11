افتتح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال بن مبارك الحربي معرض اللغة الإنجليزية الأول المقام بمكتب الغرب بمشاركة رئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى الدكتورعلي بن حسن أبو الريش ومدير مكتب التعليم بغرب مكة الأستاذ خالد الجابري، وبحضور الدكتور أحمد باجودة وعدد من القيادات التعليمية بإدارة التعليم وجامعة أم القرى، ورؤساء الشعب بمكتب الغرب وممثلي المدارس المشاركة في المعرض والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب.
وأعرب المساعد للشؤون التعليمية عقب جولته في المعرض عن سعادته بما شاهده في المعرض الأول المختص باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة أم القرى، وبمشاركة العديد من المدارس الحكومية والأهلية الذي يبرز إنجازات أبنائنا الطلاب، وما يُقدم لهم من تعليم متميز، مشيراً إلى افتخاره وإعجابه بمشاركة الطلاب أنفسهم في المعرض؛ من خلال التحدث والشرح باللغة الإنجليزية بسلاسة ووضوح في المخارج، مؤكداً أن هذا التميز والعطاء ليس بغريب على أبنائنا الطلاب في المملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة بالذات.
ووجّه الحربي شكره لأبنائه الطلاب الذين شاركوا في المعرض، وللمعلمين الذين قاموا بتعليمهم وتدريبهم، ولإدارات المدارس المشاركة، وللمشرفين التربويين والمنسقين، ومكتب تعليم غرب مكة على جهودهم المميزة، وللإعلام التربوي لما يقوم به من إبراز لجهود المدارس وما تقدمه تلك المدارس من إنجازات للميدان والمجتمع في مكة المكرمة.
فيما أشاد رئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى الدكتور على أبو الريش بالتعاون المثمر بين الجامعة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في العديد من الجوانب التعليمية ومنها هذا المعرض الذي أبرز التفوق والتميز لدى الجيل الصاعد في اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، مُبدياً إعجابه بما شاهده من معروضات ومناشط متنوعة باللغة الإنجليزية.
من جهته ثمّن مدير مكتب الغرب الأستاذ خالد الجابري لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي ولرئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى الدكتور علي أبو الريش افتتاحهم للمعرض وإشادتهم بما شاهدوه من جهود متميزة، ملفتاً إلى أن هذه الجهود ساهم فيها رئيس شعبة اللغة الإنجليزية بمكتب الغرب الدكتور ممدوح سبحي وزملائه المشرفين التربويين، وكذلك المشرفين عبدالرحمن سرتي ومحمد العمري، والقيادات المدرسية المشاركة، وعدد من المدارس الحكومية والأهلية التي جعلت من المعرض فرصة كبيرة لتحفيز الطلاب على تعلم اللغة الانجليزية، وأحد قنوات نقل الخبرات بين المعلمين من خلال الاطلاع على العديد من الأنشطة والوسائل المستخدمة في تدريس و تعلم اللغة الإنجليزية
يُذكر أنّ المعرض يحتوي على العديد من الأنشطة والوسائل التعليمية، والمجسمات الحرفية والعروض المرئية التي تعكس ما يتم تدريب الطلاب عليه في مادة اللغة الإنجليزية، إضافة إلى بعض الأعمال الابداعية، حيث يُعد وسيلة مميزة لتوثيق أعمال وابتكارات الطلاب وإثراء الميدان بأفكار ووسائل توضيحية تسهم في إيصال المعلومة بيسر وسهولة. فيما سيكون متاحاً لجميع مدارس التعليم بمنطقة مكة المكرمة لزيارته والتعرف على محتوياته خلال الفترة من: 23/2 إلى: 5/ 3/ 1439هـ في الفترة الصباحية.