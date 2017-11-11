رعى مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية يحيى القحطاني صباح يوم أمس الخميس حفلا لأهم منجزات قسم اللغة الإنجليزية بالإدارة , عرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج والمسابقات التي ينفذها قسم اللغة الإنجليزية , والتي تهدف إلى تنمية وتطوير عملية التعلم والتعليم لمادة اللغة الانجليزية في جميع المراحل التعليمية, وذلك بحضور مدير الإشراف التربوي بإدارة تعليم جدة علي الجالوق ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بالإدارة صالح القرني ووفد من وزارة التعليم بالإضافة لعدد من القيادات التربوية وأولياء أمور الطلاب كما حضر الحفل أمهات الطلاب المشاركين وعدد من مشرفات قسم اللغة الانجليزية بقطاع البنات.
بدئ الحفل بكلمة ألقاها رئيس قسم اللغة الإنجليزية صالح القرني أكد خلالها أن قسم اللغة الإنجليزية إيمانا منه بأهمية تنفيذ مثل هذه الأنشطة والمسابقات التي تنعكس بشكل إيجابي على أبنائنا وبناتنا في تعليم جدة في كافة المراحل , دفعنا لإنشاء مظلة (الأداء المتقن) التي تم اختيار “مجتمع اللغة الإنجليزية” مسمى عاما لها , وذلك من أجل وضع جميع الأعمال والمنجزات والبرامج الهادفة التي من شأنها تنمي وتعزز لغة الطلاب (الإنجليزية) في جميع المراحل المختلفة تحت تلك المظلة.
عقب ذلك توالت فقرات الحفل , وشهد العديد من البرامج من بينها عرض مرئي عرض خلاله أهم منجزات قسم اللغة الإنجليزية.
تلا ذلك فقرة “متحدثون موهوبون” تحدث فيها خمسة طلاب بلغتهم الإنجليزية عن مواضيع مختلفة تنوعت مابين (شأن محلي – حلم – طموح – رأي – تجربة شخصية مميزة) وذلك بهدف تطوير قدرات الطلاب في اللغة الانجليزية ضمن برنامج متكامل وضوابط معينة.
وانطلقت بعد ذلك منافسة “التهجئة السعودية” والتي تهدف إلى إثراء المخزون اللغوي لدى الطلاب , إذ تنافس خمسة طلاب من كل مرحلة على المركز الأول على مستوى جدة (ابتدائي 850 كلمة – متوسط 3300 كلمة ثانوي 6400 كلمة) , في حين قام بريطاني الجنسية بإدارة المنافسات الثلاث في الحفل.
كما شهد الحفل الإعلان عن التطبيق الأول من نوعه على مستوى المملكة “قسم اللغة الانجليزية” ليكون وسيلة تواصل فاعلة لجميع شرائح مجتمع قسم اللغة الإنجليزية ليشمل الطالب والمعلم والمشرف ورئيس الشعبة ورئيس القسم , وفي ذات السياق تم تدشين برنامج استوديو إخباري (eldj Breaking News) والذي يمكن للطلاب تحميله في جوالاتهم واستخدامه في تصوير الأحداث والمناسبات التربوية والتعليمية وتقديمه باللغة الانجليزية التي تحدث في المدرسة ورفعه على موقع القسم.
وفي الختام ثمن مساعد مدير عام التعليم بجدة يحيى القحطاني كافة الجهود التي يقوم بها (قسم اللغة الإنجليزية) , كما تم تكريم جميع الطلاب في المسابقة وتكريم ثلاثة معلمين نالوا على أفضل الأعمال.