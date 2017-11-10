اختتم في تعليم المدينة المنورة البرنامج التدريبي في الروبوت (الفيرست ليغو ) ، بمشاركة “٤٠ ” معلما ومعلمة ، والذي تشرف عليه إدارة النشاط الطلابي – العلمي ، بالتعاون مع شركة الافاق المعلوماتية المتخصصة في علوم الروبوت والراعية للأولمبياد الوطني الوزاري للروبوت لعام ٢٠١٧، وباستضافة مدارس الخندق الاهلية الراعي الرسمي لمهرجان المدينة للروبوت والتقنية لعام ٢٠١٧ م .
ويأتي البرنامج كأحد فعاليات المهرجان، ويهدف الى تأهيل المعلمين لقيادة فرق مدارسهم، والمشاركة بها في مسابقة روبو المدينة ٢٠١٧ م في ٢٣ ربيع الاول، علما انه سيتم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية ضمن فعاليات المهرجان .
وفي ختام البرنامج شكر مدير ادارة النشاط الطلابي الأستاذ / عبدالله الزهراني شركة الافاق المعلوماتية لعنايتها بتقديم برنامج نوعي، ومدارس الخندق الاهلية لاستضافتها المميزة، متمنيا ان يكون انطلاقة لنشر ثقافة الروبوت في مدارس المنطقة، ونقل الخبرات لأبنانا وبناتنا في الفرق المدرسية، لما يمثله الروبوت من مجال هام في المنظومة المعرفية العالمية .