كرم معالي وزير التعليم شركة تطوير للخدمات التعليمية، بعد تحقيقها المركز الأول في مجال تطبيقات التربية، عن تطبيق مصحف عين التعليمي، وذلك في المسابقة التي تبنتها المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم ( الالكسو )، ومثّل الشركة فيها الدكتور محمد الدريس .. حيث شهدت المنافسة مشاركة أكثر من ١٧٥٠ تطبيق تقدمت للمسابقة .
وفي ذات السياق كرم العيسى الأستاذ أحمد الشبل لحصوله على جائزة التميز في القيادة للمراكز العلمية من الاتحاد العالمي للمراكز العلمية ASTCفي أمريكا، لتصبح المملكة بذلك ضمن الدول الحاصلة على مراكز متقدمة في هذا المجال .