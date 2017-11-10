قامت منسقة جائزة التميز نورة الشلوي ومساعدة مدير العلاقات العامة والإعلام فاطمة العثمان بزيارة لمكتب التعليم للبنات بالدلم وكان في استقبالهما مديرة مكتب التعليم بالدلم هياء بنت عتيق العليوي ورئيسة الشؤون التعليمية وفاء الدهمش ومنسقة الجائزة بمكتب الدلم عبير المشيقح ، وناقشت منسقة الجائزة الشلوي مع مديرة المكتب العليوي أهمية إبراز دور المتميزين علمياً وإدارياً وتكريمهم ودعم مكانتهم في المجتمع. إذكاء روح التنافس الإيجابي في جميع فئات الجائزة ، استعراض الايجابيات والسلبيات في الدورات السابقة نشر الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة للارتقاء بمستوى الأداء . وعقدت منسقة الجائزة الشلوي مع نظيرتها بمكتب الدلم عبير المشيقح اجتماعا تضمن عرضاً لمهام المركز وأليات تحقيقها من خلال وضع إجراءات أدائية قابلة للقياس والتي من خلالها نصل إلى أن يكون تعليم الخرج بيت خبرة للتميز كذلك الجدول الزمني للجائزة والخطة التنفيذية ، اليات صناعة التميز في إدارة التعليم ،، استثمار الخبرة السابقة في المشاركة في جائزة التميز والتغذية الراجعة في التخطيط لتحسين وتطوير الأداء ، تقديم الدعم المعنوي للمشاركات وشهدت الزيارة وقفات تهنئة وتقدير لقائدة الثانوية الخامسة بالدلم أ. الجوهرة الجساس لحصولها على درجة التميز في ” جائزة التعليم للتميزفي دورتها 8 ” ، وقدمت الشلوي باقات من الورد وعبارات من الشكر والتهنئة محملة من مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار لقائدة المدرسة وفريق عملها ، ومن المساعد للشؤون التعليمية بنات سماح الذيبان على ما تحقق من تميز ، وعبرت الجساس. عن مدى فرحتها بما وصلت إليه وتثمين المسؤولين لجهودها وجهود فريق.العمل واضافت إن العمل بمعايير جائزة وزارة التعليم للتميز ساهم في تغيير مفاهيم المجتمع المدرسي لدينا بشكل عام، حيث إنها حددت المسار الصحيح لقيادة المدرسة للعمل بفاعلية في كافة جوانب عناصر العملية التعليمية التربوية.كما وأنها ساعدت على تغيير أفكار الموظفات لتقبل كل ما من شأنه تطوير ذواتهن وأعمالهن، فهن يرين في كل صعوبة فرصة للتعلم. واردفت قائلة لقد أكسبتنا جائزة التميز الإصرار والتصميم لتحقيق أعلى مستوى في إنتاجية العمل ،مؤكدة أن التميز والإبداع الذي وصلت إليه هذه المدرسة ما هو إلا بتضافر جهود آمنت بمهنة التعليم فاكتسبت دافعية للتحدي وما تشجيع القيادات سواء في مكتب التعليم بالدلم ممثلا ب هياء العليوي أو في إدارة التعليم .
منسقة جائزة التميز بالخرج تزور مكتب التعليم للبنات بالدلم
منسقة جائزة التميز بالخرج تزور مكتب التعليم للبنات بالدلم
صحيفة التعليم الإلكترونية : منيفة العنزي
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