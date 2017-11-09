أوقفت وزارة التعليم العمل بنظام «إلزام جميع شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية بأداء الاختبارات المهنية»، وتضمن تعميم أصدره وزير التعليم أن الوزارة قيد تشخيص واقع الاختبارات المهنية وانعكاساتها على الممارسات الإشرافية والقيادية بالإضافة إلى عدم توفر الاختبارات زمانيًا ومكانيًا، وقال: إنه تقرر عدم الالزام بهذه الاختبارات ولايتم إدراجها من ضمن نقاط المفاضلة حتى تنتهي الوزارة من رصد ودراسة واقع الاختبارات، بما ينعكس على تحسين وتطوير عمليات التعليم والتعلم في الميدان التربوي وكذلك التنسيق مع المركز الوطني للقياس والتقويم لتأمين المكان والزمان المناسب لأداء الاختبارات المهنية .
وزارة التعليم توقف العمل بنظام «إلزام جميع شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية بأداء الاختبارات المهنية»
وزارة التعليم توقف العمل بنظام «إلزام جميع شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية بأداء الاختبارات المهنية»
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
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وزارة التعليم توقف العمل بنظام «إلزام جميع شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية بأداء الاختبارات المهنية»
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