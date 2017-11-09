أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم قراراً بتجديد تكليف مديري ومديرات الإدارات للعام الدراسي الحالي
سعدي بن مغيضب الهباد . مديراً لمكتب المدير العام
منور بن حويطي السرحاني . أميناً لأمانة إدارات التعليم
أحمد بن ضامن الزيد .مديراً لإدارة التخطيط
سلمان بن إبراهيم القايد .مديراً لإدارة الجودة الشاملة
عبدالعزيز بن سعود النبط .مديراً لإدارة الإعلام التربوي
حمود بن الحميدي الشمري .مديراً لوحدة تطوير المدارس
أمل بنت عقلا المصبح .مديرة لوحدة تطوير المدارس
عاطف بن صالح الطالب .مديراً لإدارة الأمن والسلامة المدرسية
بدر بن عواد الرغيان .مديراً لإدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية
فيصل بن عيادة الشلال .مديراً لإدارة العلاقات العامة
غازي بن رميح الرميح .مديرً لإدارة المتابعة الإدارية
محمد بن عبدالمحسن القضيب .مديراً لمكتب رعاية المستفيدين و رئيساً لنظام فارس .
عواد بن شعيب الرويلي .مديراً لإدارة المراجعة الداخلية
خطار بن زاكي الرويلي .مديراً لإدارة الشؤون القانونية
عادل بن مقبل العودة .مديراً لمكتب وفاء
مسلط بن حمود الرويلي . مديراً لإدارة الموارد البشرية إدارات الشؤون التعليمية ( بنين )
د. بدر بن فارس الحمد .ديراً لإدارة التربية الخاصة
محمد بن فلاح الحربي . مديراً لإدارة الاختبارات والقبول
خالد بن عبيد الله السليم . مديراً لإدارة نشاط الطلاب
فاضل بن غازي المالكي .مديراً لإدارة الموهوبين
عبدالله بن صالح الملحق .مديراً لإدارة التوجيه والإرشاد
محمد بن عوض الصلهام .مديراً لإدارة التدريب التربوي والإبتعاث
خالد بن سعد الراشد . مديراً لإدارة الإشراف التربوي
حمدان بن محارب الوردي .مديراً لإدارة التوعية الإسلامية
مراد بن موسى الصلهام .مديراً لإدارة تعليم الكبار
علي بن حمدان البيالي .مديراً لإدارة شؤون المعلمين
صقر بن فرحان الصقر .مديراً لإدارة خدمات الطلاب
سلطان بن رافد الشمري .مديراً لإدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم
نصار بن عفاش الخالدي .رئيساً لقسم الشؤون الصحية المدرسية
رحاب بنت سعود الفياض .مساعدة لمدير إدارة شؤون المعلمين.
إدارات الشؤون التعليمة ( بنات) :
نورة بنت محمد بن المسباح . مديرة لإدارة نشاط الطالبات
طيفة بنت إبراهيم السطام . مديرة لإدارة التدريب التربوي
رسمية بنت شفق الرشيد .مدير ة لإدارة التوعية الإسلامية
العنود بنت بركات الرويلي . مديرة لإدارة التربية الخاصة
أمل بنت عبدالهادي الذويب .مديرة لإدارة الاختبارات والقبول
حنان بنت عبدالهادي الذويي . مديرة لإدارة تعليم الكبار( بنات)
شريفة بنت منزل النصير .مديرة لإدارة الموهوبات
نسيم بنت إبراهيم الضميري . مديرة لإدارة رياض الأطفال
صباح بنت هليل الرويلي . مديرة لإدارة التوجيه والإرشاد
إدارات الخدمات المساندة :
أحمد بن مفلح المريف .مديراً لإدارة الشؤون الإدارية و المالية
أحمد بن يوسف الحشاش .مديراً لإدارة الشؤون المالية
حمدان بن الأسود الرويلي .مديراً لإدارة المشتريات
هايل بن شتات الرويلي . مديراً لإدارة مراقبة المخزون
مبارك بن صغير الرويلي . مديراً لإدارة المستودعات
م/ راكان بن مناحي الخويطر . مديراً لإدارة المباني
م/ عبدالوهاب بن عثمان فلاته . مديراً لإدارة الإشراف و التنفيذ
نايف بن فرحان بن سالم البخيت . مديراً لإدارة الأراضي و البرمجة
كساب بن عبدالله المعيقل .مديراً لإدارة التشغيل و الصيانة
زياد بن ظاهر العشيش . مديراً لإدارة الدراسات والتصاميم
سالم بن عبدالرحمن الجلال . مديراً لإدارة الميزانية
زاكي بن الأسمر الشراري . مديراً لإدارة الخدمات العامة
خالد بن عبدالله الرويشد مديراً لمركز الاتصالات الإدارية
مكاتب التعليم :
مكتب التعليم بسكاكا (بنين)
فايز بن حمدان الرمان. مديراً لمكتب التعليم
مرضي بن ملفي الشمري. رئيساً لقسم الشؤون التعليمية
عبد اللطيف بن سعدون البحيران . رئيساً لقسم الشؤون المدرسية
مكتب التعليم بسكاكا (بنات) :
صباح بنت حمدان المناع . مديرة لمكتب التعليم
وطفاء بنت حطاب البحيران . رئيسة لوحدة الشؤون التعليمية
أسماء بنت زيد القاس . رئيسة لقسم الشؤون المدرسية
مكتب التعليم بدومة الجندل :
حمود بن باقي الرويلي . مديراً لمكتب التعليم بصوير
فايز بن اميلح الرويلي . رئيساً لوحدة الشؤون التعليمية (بنين)
بتلى بنت مناحي الرويلي . رئيسة لوحدة الشؤون التعليمية (بنات)
مساعد بن محمد الرويلي . رئيساً لوحدة الشؤون المدرسية
مناحي بن عريعر الرويلي . رئيساً لوحدة الشؤون الإدارية و المالية
مكتب التعليم بدومة الجندل :
خالد بن عبدالكريم الوشيح .ديراً لمكتب التعليم بدومة الجندل
عبدالله بن سلمان الزارع .رئيساً لقسم الشؤون التعليمية ( بنين ) .
نورة بنت حمود العجب رئيسة لقسم الشؤون التعليمية (بنات)
خالد بن فرحان الدرع . رئيساً لقسم الشؤون المدرسية .
علي بن عبدالكريم الوارد .رئيساً لقسم الشؤون الإدارية و المالية
مكتب التعليم بطبرجل :
عبدالرحمن بن صبيح الشراري .مديراً لمكتب التعليم بطبرجل
سهام بنت سالم الشراري رئيسة لقسم شؤون تعليم البنات
مفلح بن حشاش الشراري. رئيساً لقسم الشؤون الإدارية و المالية
مكتب التعليم الأهلي :
راجح بن مسعد الفهيقي .مديراً لمكتب التعليم الأهلي
وزيرة بنت محمد المرخان .مديرة لإدارة خدمات المستفيدين
طارق بن صالح الفارس .مديراً لإدارة المدارس الأهلية
مها بنت عبدالعزيز المويشير . مديرة لإدارة المدارس الأجنبية والبرامج الدولية
طارق بن خلف الهذيل .مديراً لإدارة المعاهد والمراكز الخاصة
—
مع التحية والتقدير ،،
إدارة الإعلام التربوي
0146247876