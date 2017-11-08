أعلن تعليم الخرج ممثلا بمركز التميز المؤسسي ” بنات ” انطلاق أعمال جائزة التعليم للتميز في دورتها ” التاسعة ” في جميع الفئات ( المشرفة ، الإدارة والمدرسة المعلمة المتميز ، المرشدة الطلابية ، الطالبة العمل التطوعي ) ..
ويأتي إنشاء مركز للتميزفي إدارات التعليم ليعنى بجائزة التعليم للتميز ونشر ثقافتها وتفعيل الإستفادة من المتميزين و تحفيز الميدان التعليمي والإداري للأداء المتميز وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين علمياً وتربوياً وإدارياً ونشر ثقافة التميز والإتقان.
واستهل المركز أعماله المجدولة بتشكيل اللجان ، إعداد الخطط التنفيذية وعقد الإجتماعات ، وإرسال رسائل تحفيزية مباشرة لقائدات المدارس بتحديث بيانات منسوبات المدرسة والمسانده لهن في التسجيل ، وكذلك إعداد خطط لزيارة المدارس ومكتب التعليم بالدلم ، والإعداد لملتقى التميز التدريبي بالتعاون مع قسم التدريب التربوي والذي تنطلق فعالياته التدريبية بمشيئة الله في غرة شهر ربيع الأول ويستمر لمدة أسبوع ويهدف مركز التميز المؤسسي من الملتقى الى صناعة التميز من خلال تدريب وتاهيل منسوبات الإدارة في جميع فئات الجائزة ..
وعلى صعيد متصل عقد مركز التميز المؤسسي ممثلا بالمنسقة أ . نورة الشلوي لقاء مع قائدات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية على هامش ” ملتقى القيادة المدرسية ” والذي عقد الأسبوع المنصرم في مقر مبنى الإشراف التربوي واستعرضت من خلاله منسقة الجائزة أهداف جائزة التميز ، الفئات المشاركة وخطوات التسجيل وطريقة ترشيح المشاركات
وشهد ” لملتقى ” تكريم للتميز وأهله بتكريم الفائزة بدرجة التميز في الدورة الثامنة الأستاذه فاطمة القحطاني قائدة ابتدائية الجامعة الأهلية من قبل مديرة الإشراف التربوي أ. هدى العتيبي ومنسقة الجائزة أ.نورة الشلوي ..
انطلاق أعمال مركز التميز المؤسسي في تعليم الخرج
صحيفة التعليم الإلكترونية : منيفة العنزي
أعلن تعليم الخرج ممثلا بمركز التميز المؤسسي ” بنات ” انطلاق أعمال جائزة التعليم للتميز في دورتها ” التاسعة ” في جميع الفئات ( المشرفة ، الإدارة والمدرسة المعلمة المتميز ، المرشدة الطلابية ، الطالبة العمل التطوعي ) ..
أعلن تعليم الخرج ممثلا بمركز التميز المؤسسي ” بنات ” انطلاق أعمال جائزة التعليم للتميز في دورتها ” التاسعة ” في جميع الفئات ( المشرفة ، الإدارة والمدرسة المعلمة المتميز ، المرشدة الطلابية ، الطالبة العمل التطوعي ) ..
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