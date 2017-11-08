أكد مدير مركز خدمات التربية الخاصة بمكتب التعليم بأحد رفيدة الأستاذ خالد الشهراني ، أنه تم تشخيص وتدريب 700 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك منذ افتتاح المركز عام 1432هـ
وأوضح الشهراني ، أن من مهام البرنامج : استقبال الطلاب والطالبات المحولين من التعليم العام ، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، وإجراء الفحوصات والمقاييس اللازمة ، وكتابة التقارير الخاصة بالطلاب شاملة وصف الحالة ، والتوصيات ،والاحتياطات ، ومتابعة الحالة عن طريق وحدة الخدمات الاستشارية ، أو الجهة التي يتبع لها الطالب , فيما يقوم المركز بدور توعوي حول ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس أو في مجتمعهم ويشارك في كافة الندوات بالإضافة إلى اللقاءات والاجتماعات الخاصة التي تخص عمل المركز .
ولفت الشهراني إلى أن المركز يتكون من أربع وحدات تشمل :وحدة قياس السمع ، ووحدة القياس والتشخيص النفسي، ووحدة التخاطب ، ووحدة الخدمات الإرشادية ، فيما يضم المركز فريقا متعدد التخصصات مما يسهم في تشخيص وتحديد المكان التعليمي المناسب لكل حالة .
الجدير بالذكر، أن خدمات المركز تشمل محافظة أحد رفيدة ، وأبناء تهامة، و مدارس التوأمة , وأبناء المرابطين والمشاركين في عاصفة الحزم .