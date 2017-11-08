أقامت إدارة الموهوبات بتعليم عسير ،لقاء تعريفيا حول المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين ، مستهدفاً منسقات ومعلمات الموهوبات بالمدارس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ، وذلك بمقر مسرح المستشفى السعودي الألماني .
وتناول اللقاء عدة محاور منها : المحور الأول (نبذة عن المشروع وأهدافه وشركاء المشروع ) قدمته مديرة إدارة الموهوبات الأستاذة نجلاء الرفيدي ، والمحور الثاني ( آلية الترشيح ، وإحصاءات لأعوام سابقة للطالبات المرشحات والمجتازات ، والخطة الزمنية للمشروع ) قدمته رئيسة قسم الكشف بإدارة الموهوبات الأستاذة هند العياش ، والمحور الثالث ( كيفية تسجيل المرشحة في المشروع ، وشرح استمارة الترشيح الأولى ، والدليل العلمي لتفسير الاستمارة ) قدمته رئيسة قسم الموهوبات بمكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذة فاطمة الدوه .
وخُتم اللقاء بورشة تدريبية نوقش من خلالها أبرز الإيجابيات والمعوقات ، والتي أثمرت بالخروج بالعديد من الحلول ( العلاجية ، التطويرية ) بما يخدم الميدان التربوي بشكل عام ، والطالبات الموهوبات بشكل خاص .