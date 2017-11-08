حضر مدير عام التعليم بنجران الدكتور محسن بن علي حكمي صباح أمس الملتقى التأهيلي الأول للمدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة الذي ينظمه مكتب التعليم الأهلي ويستمر لمدة 3 أيام , يرافقه في ذلك مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية وعدد من منسوبي التعليم , حيث افتتح اللقاء بكلمة للدكتور الحكمي ذكر خلالها أن تدريب المعلمين يهدف إلى تطوير قدراتهم في مجال تحسين الممارسات التعليمية داخل غرفة الصف ، والارتقاء بمهاراتهم للتعامل مع أبنائنا الطلاب والبرنامج التأهيلي يهدف إلى التطوير الشمولي للمدرسة الأهلية والأجنبية من قيادة ومعلمين , بعدها قام الدكتور الحكمي بجولة تفقدية لعدد من المدارس الأهلية بالمنطقة واطلع على سير العملية التعليمية فيها .
من جهته أشار مدير مكتب التعليم الأهلي عبدا لرحمن بن حمد الشاعري أن الملتقى يستهدف المعلمين والمعلمات الجدد بالمدارس الأهلية والأجنبية ويتضمن كذلك برنامج تبادل الزيارات بين قادة المدارس الأهلية للبنين والبنات وأفاد بأن الملتقى يهدف لتبادل الخبرات بين المشاركين في اللقاء، لتعزيز الجوانب والبوادر الإيجابية واستعراض أهم الصعوبات وطرق التغلب عليها، والتوظيف الأمثل للطاقات البشرية والمادية المتوفرة في المدارس، وتمتين الروابط الإنسانية والعلاقات المهنية بين المشرفين التربويين وقادة وقائدات المدارس ، كما يستهدف الملتقى الاجتماع بالمستثمرين والمستثمرات وتدارس برنامج تدرج المصمم للمباني غير المصممة تعليماً.