أبلغ المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، مدارس المنطقة بالخطة التدريبية للمشروع الوزاري ( طلابنا يتدربون ) .
وأوضح رئيس قسم البرامج العامة والتدريب الطلابي الأستاذ سعيد عبادي ، أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية ،بهدف إكسابهم المعارف والمهارات الحياتية الأساسية ، مشيرا إلى أنه يشمل عددا من الدورات من أبرزها : مهارات التفكير ” القبعات الست ” ، وإدارة الذات ، ومهارات في حل المشكلات ، والتفوق الدراسي ، والتفكير الإبداعي ، والتفكير الناقد ، وفن التعامل مع المواقف ، ومهارة توكيد السلوك الإيجابي ، وفن حل المشكلات واتخاذ القرار ، و كيف تخطط لمشروعك ؟ ، لافتا إلى أن الدورات ستقام في عدد من مدارس المنطقة بدءا من السادس والعشرين من الشهر الجاري وحتى الخامس والعشرين من الشهر المقبل .