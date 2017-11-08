استقبلت أسرة “السديري” المعزين في وفاة المستشار سعود بن عبدالعزيز السديري، من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين والعسكريين وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة.
وكان أشقاء الفقيد: “الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري” نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، و”الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري” مدير عام التدريب والابتعاث بوزارة التعليم، و”الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري” وكيل إمارة منطقة الرياض، وأشقاؤهم وابن الفقيد “فهد”؛ استقبلوا في منزل والدهم بحي الفاخرية كلًّا من: الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن سلمان بن محمد، والأمير سلطان بن بندر الفيصل، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، والأمير سعود العبدالله الفيصل، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير فيصل بن سعد بن عبدالله، والشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.