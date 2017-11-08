أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة نشاط الطالبات، نتائج التصفيات النهائية لمشروع المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطالبات على مستوى المنطقة. وأوضحت منسقة المشروع الأستاذة عفاف بنت خليف المنديل إن هذا المشروع يهدف للتعبير عن الأفكار بطريقة منظمة وواضحة وصحيحة، واكتساب مهارة الوصول للحقائق عن مصادر المعلومات. وأشارت إلى أن البحوث المتأهلة مرت بعدة خطوات ومراحل ومراجعات من مختصين لتساعد الباحث في تحديد منهج البحث وإجراءاته وتحديد المراكز الأولى. والبحوث المتأهلة هي: شيهانة محمد الضلي و شهد محمد الضلي بالبحث العلمي “واقع الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية وفقاً لتقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية” للمرحلة الابتدائية من مدارس منهاج الرسالة، شهد فهد اللاحم للبحث العلمي “فاعلية التطبيقات الرقمية على تنمية بعض مهارات اللغة الانجليزية لدى طالبات الصف السادس الابتدائي بمنطقة الجوف” للمرحلة المتوسطة من مدارس وارفة العلم، شادن محمد الدرعان و لميس طلال الطالب للبحث العلمي ” إنتاج الزيتون ومشتقاته في منطقة الجوف وأثره في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية” للمرحلة الثانوية من مدارس وارفة العلم.
إدارة “تعليم الجوف” تعلن أسماء الطالبات المتأهلات لمشروع المؤتمر العلمي
إدارة “تعليم الجوف” تعلن أسماء الطالبات المتأهلات لمشروع المؤتمر العلمي
صحيفة التعليم الإلكترونية : الجوف
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