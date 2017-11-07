عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بوحدة شراكة المدرسة والأسرة والمجتمع “ارتقاء” البرنامج التدريبي ” الشراكات الفاعلة بين المدرسة والأسرة والمجتمع ” بمقر معهد الأمل للبنات بتبوك . وأوضحت مديرة وحدة شراكة المدرسة والأسرة والمجتمع للبنات “ارتقاء” نجلاء مؤذن أن البرنامج التدريبي استهدف 45 متدربة من منسقات الشراكة بمحافظات تبوك و قائدات المدارس ورائدات الشراكة بالمنطقة . مشيرة إلى أن الهدف العام من البرنامج هو توضيح مفهوم وأهمية الشراكة المجتمعية ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودورها في تحقيق الترابط التشاركي بين الأطراف المؤثرة في العملية التعليمية والتربوية وهي المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي .
45 منسقة في برنامج الشراكات الفاعلة بتعليم تبوك
45 منسقة في برنامج الشراكات الفاعلة بتعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
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