أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري على ضرورة رفع كفاءة وأداء النقل المدرسي والحرص على توفير كافة وسائل السلامة لآليات النقل جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه مع مسؤولي شركة النقل التعليمي في المنطقة والذي تطرق لعدد من المحاور من أهمها مراجعة أداء شركات النقل التعليمي في مدارس المنطقة والتوصيات التي تمثلت في الاهتمام بالصيانة الشاملة للحافلات والنظافة ، الالتزام برواتب السائقين وعدم تأخرها ، توفير ورش صيانة متنقلة وتأمين حافلات احتياطية ، الاهتمام بنظام التتبع وجاهزيته والتأكيد على تشغيل كافة المسارات لنقل الطالبات ، معالجة تكدس الطالبات وعدم نقل أعداد تفوق حمولة الحافلة و مراعاة عناصر السلامة والأمن في الحافلات وتدريب السائقين بشكل دوري . وحضر الاجتماع مشرف شركة تطوير في منطقة تبوك م. فايز العنزي ومدير النقل التعليمي في شركة مكة نايف الشريف ومدير فرع شركة مكة للنقل في تبوك عبدالمجيد البلوي.
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يؤكد على أهمية رفع كفاءة النقل المدرسي
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يؤكد على أهمية رفع كفاءة النقل المدرسي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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