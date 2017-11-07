رفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم كافة أحر التعازي وأصدق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – أيده الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير -رحمه الله -.
كما رفع معاليه تعازيه ومواساته لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في هذا الحادث الجلل والمصاب الأليم ، داعياً الله أن يشمل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
وقال : إن الجهود التي بذلها الأمير منصور بن مقرن – رحمه الله – خلال فترة عمله كانت محل تقدير واحترام أبناء المنطقة جميعاً والتي اتسمت بالحرص على المصلحة العامة والتواصل مع الجميع كأخ وأب لهم، ويتذكر أبناء منطقة عسير مشاركة سموه لأبنائه الطلاب وإخوانه المعلمين بداية العام الدراسي واطلاعه على سير العملية التعليمية في مدارس المنطقة وحرصه على مشاركتهم أول أيامهم ومتابعتهم عن كثب خلال الفترة الماضية حرصاً من سموه – رحمه الله – على ما يحقق لأبناء المنطقة ما يتطلعون إليه في مجال التعليم.
وزير التعليم يعزي القيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن
صحيفة التعليم الالكترونية : متابعات
رفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم كافة أحر التعازي وأصدق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – أيده الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير -رحمه الله -.
رفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم كافة أحر التعازي وأصدق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – أيده الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير -رحمه الله -.
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