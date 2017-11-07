أقامت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم نجران ورشة عمل للتعريف بشبكة الموارد السعودية «شمس» وإثراؤها بالموارد التعليمية المفتوحة قدمتها مشرفة التدريب فاطمة محسن القحطاني بقاعة الشؤون التعليمية بحضور مساعدة الشؤون التعليمية ( بنات ) سراء ال مثيب الشهراني وعدد من مديرات الإدارات والأقسام النسائية عرفت من خلالها الموارد التعليمية المفتوحة ، ومنصة شمس ، ورخص الملكية الفكرية ، وحقوق المشاع الإبداعي ، وكيفية إثراء منصة شمس بالموارد التعليمية المفتوحة للمؤسسات التعليمية ، وتوصيف الموارد التعليمية وأهم خصائصها و أبرز ما يميزها والفرق بين المجاني والمفتوح وشرحت بالتفصيل رخص المشاع الإبداعي وأنواعها ، وشمس ومعايير اختيار الموارد وكيفية إثراءها للمؤسسات التعليمية ، عرض عدد من الفيديوهات الموضحة لفكرة المشاع الابداعي و رموز رخصه وماذا يعني كل رمز .