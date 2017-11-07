اختتمت إدارة نشاط الطالبات بتعليم نجران دورة تدريبية بعنوان (التصميم الفني – صناعة الأفلام القصيرة ) , والتي استمرت لمدة يومين , بحضور 24 طالبة وثمان معلمات وتحدث مدربة البرنامج المعلمة ندى فهد جماهر عن أهداف البرنامج في إطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته للإسهام في تطور الحركة الفنية , وإكساب المعارف والمهارات الفنية اللازمة في مجال صناعة الأفلام وتصميمها , ونشر الوعي بدور مجالات التصميم الفني وتقنياته , بالإضافة إلى التأهل للمشاركة في المنافسات الوطنية ، وتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل التطبيقية والتأهيلية لمجموعة من الأفلام القصيرة ذات الطابع الإنساني , والتقنيات التي يتضمنها البرنامج سواء تقنيات التقاط صور أو فيديو أو صنع الفيديو ومونتاجه , وبرنامج ADOBEPREMIERE وكيفية استخدامه والتعامل معه , وصنع أفلام إنسانية تلتمس المواضيع المهمة في المجتمع بصورة شيقة وممتعة مثل مواضيع الفقراء ، الأيتام ، ذو الاحتياجات الخاصة ، الشهداء، جنود الحد الجنوبي وولائهم للوطن.
صناعة الأفلام القصيرة بنشاط طالبات نجران
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