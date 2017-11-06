افتتح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام البرنامج التدريبي “المعلم الجديد”بإدارة التدريب والابتعاث بتنظيم من إدارة الإشراف التربوي وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث.
والتقى الغنام بالمعلمين الجدد في قاعات التدريب بحضور مدير التدريب والابتعاث محمد الهويريني ومساعد مدير الإشراف التربوي عبدالله المطلق ووجه الغنام كلمة للمعلمين الجدد حثهم فيها بتقوى الله والإخلاص في العمل مؤكداً أهمية استشعار مسؤولية العمل الذي يقومون به وهو تربية وتوجيه وتعليم أبناء الوطن الذين سيحملون راية العمل وبناء الوطن ويفيدون أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم مشيراً إلى أهمية اطلاع المعلمين على الإجراءات والتنظيمات الخاصة بسير العمل اليومي داخل المدرسة.
من جهته أوضح مساعد مدير الإشراف التربوي الأستاذ عبدالله المطلق أن برنامج المعلم الجديد يستهدف ٤١٣ معلماً جديداً تابعاً لتعليم الرياض لمدة ثلاث أيام من كل أسبوع ويستمر على مدى أربعة أسابيع ويقدمها ١٦ مدرباً.