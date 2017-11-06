بحضور مشرفة القيادة المدرسية أ.البندري السويدان ومشرفة خدمات الطالبات أ.هيا العباس نفذت ابتدائية العماير التابعة لمكتب تعليم ضرماء برنامج الإفطار الصحي
بدأ البرنامج بتاريخ 9/2/1439 بتهيئة الطالبات بأهمية الغذاء الصحي وتوزيع بعض الإرشادات عن فوائد وأهمية الغذاء الصحي وأهمية الفطور الصباحي لطالبات المدرسة وأثره في النشاط والاستيعاب، وقد ساهمت كثير من الطالبات بإحضار أطباق غذاء صحي كالسلطة والفواكة واللبن والتمر بأنواعه، وقد شمل البرنامج أركان للمجموعات الغذائية والتي اعدته منسوبات المدرسة بإشراف مشرفة المقصف المدرسي أ.نجود الحمالي ومتابعة قائدة المدرسة أ.موضي الزيد