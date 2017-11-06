أسفرت نتائج تقييم ملفات الطالبات المشاركات في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها العشرين عن تأهل سبع طالبات على مستوى محافظة الزلفي وهن: نورة الطريقي من الثانوية الأولى، أريام المنيفي من الثانوية السادسة مقررات، في الرشيد من ثانوية التحفيظ الأولى، في العنزي ولمياء الجنوبي من الثانوية الخامسة، ورسيل الفالح ووسن الموسى من الثانوية السادسة مقررات، وأوضحت رئيسة اللجنة المساعد لشؤون تعليم البنات الأستاذة نورة الفرهود أن جائزة حمدان بن راشد تهدف إلى صقل مواهب الطالبات ليس في مجال التحصيل الدراسي فحسب وإنما على كافة الأصعدة الإنسانية والأخلاقية وخدمة المجتمع، مشيرةً إلى الجهود الكبيرة من لجنة الجائزة على مستوى الإدارة والجهود المتميزة من قبل المدارس المشاركة مقدمة شكرها لمنسقة الجائزة أسماء الوزان ولجميع اللجان.
تأهل (7) طالبات من تعليم الزلفي للمشاركة في جائزة حمدان بن راشد
تأهل (7) طالبات من تعليم الزلفي للمشاركة في جائزة حمدان بن راشد
صحيفة التعليم الالكترونية : الزلفي
لا يوجد وسوم
0 153
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/252582/