التقى مدير مكتب التعليم بأحد رفيدة الأستاذ حامد الشمراني, قادة المدارس بالمحافظة , وذلك على هامش اللقاء التعريفي لمؤشرات قيادة الأداء المدرسي لقادة المرحلة الثانوية والمتوسطة.
وأكد الشمراني على أهمية الانتظام ، وضرورة تثبيت غياب الطلاب في برنامج نور يومياً , منوها بجهود قادة المدارس وتميزهم في هذا المجال ، وتخلل اللقاء ورقة عمل قدمها رئيس شعبة القيادة المدرسية الأستاذ عبدالله بن سعد ، وتهدف إلى تبصير القادة بتطوير خطط العمل وتجويده ، لتنفيذ المؤشرات وفلسفتها ، والمجالات التي شملتها المنظومة ، وبرنامج “مكن” لرصد المؤشرات ودور قائد المدرسة في تدريب المعلمين على المنظومة وتوثيق العمل .
من جهة أخرى نفذت شعبة اللغة العربية بالمكتب ، برنامجا تعريفيا بعنوان ” التعريف بلائحة الدراسة والتقويم في النظام الفصلي ” ، لأكثر من 50 طالباً من طلاب الصف الأول والثاني ثانوي بمتوسطة وثانوية الشاطبي بالمحافظة .