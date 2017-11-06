بالتعاون مع وزارة التعليم ، نظمت إدارة تعليم ينبع ( ملتقى التطوير المهني لرؤساء أقسام الرياضيات بنين وبنات ) والذي عقد يوم الأحد ١٦ صفر ١٤٣٩ ولمدة ثلاثة أيام بحضور مشرفي العموم بنين وبنات.
وفي اليوم الأول للقاء والذي يدور حول ( معايير تميز مشرف الرياضيات ) قدم تعليم الرس – ممثلاً برئيسة شعبة الرياضيات الأستاذة فاتن بنت محمد العوفي – ورقة عمل بعنوان ( التميز الاشرافي في التوثيق الالكتروني ) والتي سبق وأن شاركت في إعدادها بالتعاون مع رئيس شعبة الرياضيات في إدارة تعليم شقراء الأستاذ أحمد المعيقل ورئيس ورئيسة شعب الرياضيات بإدارة تعليم العلا الأستاذ فايز السويرحي و الأستاذة نور الفريدي.
والجدير بالذكر أن ورقة العمل تهدف إلى تقديم رؤية توضيحية لقدرة المشرف التربوي لمادة الرياضيات في توظيف تقنية المعلومات في العملية الإشرافية. وتستمد محاورها من معايير جائزة التميز موضحة كيف يمكن للمشرف التربوي تحقيق مؤشرات هذه المعايير للمجال الرابع في الجائزة. وتجويد شواهد هذه المؤشرات.
تعليم الرس يقدم ورقة عمل في ملتقى ” رؤساء أقسام الرياضيات “
صحيفة التعليم الالكترونية : محافظة الرس
بالتعاون مع وزارة التعليم ، نظمت إدارة تعليم ينبع ( ملتقى التطوير المهني لرؤساء أقسام الرياضيات بنين وبنات ) والذي عقد يوم الأحد ١٦ صفر ١٤٣٩ ولمدة ثلاثة أيام بحضور مشرفي العموم بنين وبنات.
بالتعاون مع وزارة التعليم ، نظمت إدارة تعليم ينبع ( ملتقى التطوير المهني لرؤساء أقسام الرياضيات بنين وبنات ) والذي عقد يوم الأحد ١٦ صفر ١٤٣٩ ولمدة ثلاثة أيام بحضور مشرفي العموم بنين وبنات.
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