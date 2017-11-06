دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، مبادرة ( لا نحقق الأداء بالأمنيات ،وإنما بالإرادة نصنع المعجزات ) بحضور عدد من القيادات التعليمية ، وذلك بمقر المتوسطة السابعة عشرة بخميس مشيط .
وأوضحت آل مفرح (صاحبة الفكرة )، أن المبادرة تنص على التطبيق الفعلي لمعايير الجودة في عشر مدارس من مدارس المنطقة ، واتخاذ المتوسطة السابعة عشرة نموذجاً لذلك ،مشيرة إلى أن المبادرة تقوم على التعلُم بالإرشاد والمُعايشة في مجال إدارة الموارد البشرية ، مُوجهة من قائدة منظمة تعليمية ، لعشر قائدات ( مدارس العينة )، فيما أبانت أن عملية التعلم بالإرشاد والمعايشة تستند على مبادئ التنمية والمشاركة والمساعدة ، حيث تستثمر قائدة المدرسة الأستاذة عيدة الأحمري خبرتها ووقتها وجهدها لزيادة وتطوير المستوى المعرفي والمهاري لقائدات مدارس العينة .
يذكر أن المشروع يستمر لمدة ١٠ أيام ويتضمن ورشا تدريبية للقائدات ، لإثراء الخبرات والمعايشة الفعلية ، والتدريب على العمل ضمن خطة مرسومة للخروج في نهاية المشروع بمخرجات وإنجازات ، تحقق الأهداف ، مع إعداد تقارير تُوجز المناشط وتقييمها ، وتقويمها للوصول إلى مستوى عال في الجودة .