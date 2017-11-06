افتتح سعادة مدير التعليم في محافظة الرس الأستاذ سليمان الطعيسي وسعادة مساعد مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة /عبدالعزيز اليحي التصفيات المؤهلة للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية وذلك في ملاعب التعليم الرياضية المجمعة في محافظة الرس بمشاركة ستة إدارات تعليمية وهي ( البكيرية – الزلفي –حائل- القصيم –المهد- بالإضافة للإدارة المستضيفة الرس .
وافتتح اللقاء بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمدير الملاعب المشرف التربوي الأستاذ سلطان الدبيان تلا ذلك عرض ومسيرات بالرايات للطلاب المشاركين رسموا خلالها لوحات فنية رائعة.. بعد ذلك توالت الفقرات والفعاليات المصاحبة للترحيب بالضيوف من مختلف الإدارات..
وفي ختام اللقاء قام الأستاذ عبدالعزيز اليحي مساعد مدير عام النشاط الطلابي بجولة في الملاعب اشتملت على الأستاذ الرياضي والمرافق الأخرى وابدى اعجابه بما شاهده من الإمكانيات والتجهيزات التي أضيفت مؤخرا..
يذكر أن التصفيات ستستمر لثلاثة أيام قادمة يتم خلالها التأهل للمهرجان الثاني للرياضة على مستوى المملكة.
تعليم الرس يحتضن التصفيات المؤهلة للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية
صحيفة التعليم الالكترونية : محافظة الرس
افتتح سعادة مدير التعليم في محافظة الرس الأستاذ سليمان الطعيسي وسعادة مساعد مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة /عبدالعزيز اليحي التصفيات المؤهلة للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية وذلك في ملاعب التعليم الرياضية المجمعة في محافظة الرس بمشاركة ستة إدارات تعليمية وهي ( البكيرية – الزلفي –حائل- القصيم –المهد- بالإضافة للإدارة المستضيفة الرس .
افتتح سعادة مدير التعليم في محافظة الرس الأستاذ سليمان الطعيسي وسعادة مساعد مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة /عبدالعزيز اليحي التصفيات المؤهلة للمهرجان الثاني للرياضة المدرسية وذلك في ملاعب التعليم الرياضية المجمعة في محافظة الرس بمشاركة ستة إدارات تعليمية وهي ( البكيرية – الزلفي –حائل- القصيم –المهد- بالإضافة للإدارة المستضيفة الرس .
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