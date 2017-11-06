اعتمدت وزارة التعليم، اليوم، تطوير وتنفيذ مشروع “حسّن” لقياس الأداء التعليمي، ولدعم القرارات المتعلقة بتحسين نواتج التعلم عبر تعميم وجهته إلى جميع إداراتها التعليمية.
وأفاد التعميم بتطبيق المشروع على طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي، فقط في مادة لغتي، على ثلاث مراحل هي : يطبق في المرحلة الأولى على 30%من المدارس الابتدائية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجاري بواقع فصل واحد من فصول الصف الثالث في المدرسة، ويطبق في المرحلة الثانية على 35% من المدارس الإبتدائية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل، بواقع فصل واحد من فصول الصف الثالث في المدرسة، أما في المرحلة الثالثة يطبق على 35% من المدارس الإبتدائية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي بعد المقبل، بواقع فصل واحد.
وأشار التعميم إلى مراعاة عدم تكرار المدارس أثناء التنفيذ في المراحل الثلاث ويكون البرنامج شاملا،، فيما تقوم الإدارة العامة للإشراف التربوي بتعيين المدارس والفصول التي سيطبق فيها البرنامج في كل مرحلة، وبإعداد أدوات المشروع وألية تنفيذه وتزويد الادارات بذلك.
ونص التعميم على أن يشرف على تنفيذ المشروع 3 مشرفين في كل مدرسة، خلال الأسبوعين الـ11، والـ12 من الفصل الدراسي الأول، مطالبا بتزويد الإدارة العامة للإشراف التربوي ببيانات منسق البرنامج في الإدارة .